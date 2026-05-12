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Frío de mañana y de noche, más templado de tarde; así continúa la semana según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el resto de la semana, con mañanas y noches frías, pero tardes más templadas. Mirá el detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el resto de la semana, con mañanas y noches frías, pero tardes más templadas, con hasta 22º de máxima en el norte.

De acuerdo a su informa, la mañana de este martes se presenta muy fría con heladas y luego con generación de bancos de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado con buena presencia de Sol manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles se espera un comienzo de jornada muy frío a frío con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el sur y este. La tarde seguirá templada con pasaje de abundante nubosidad principalmente en las zonas sur y este.

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El jueves tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, presentando temperaturas frías en la noche.

Martes 12

Zona Norte: máxima 20º y mínima 4º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 8º

Miércoles 13

Zona Norte: máxima 20º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º

Jueves 14

Zona Norte: máxima 22º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º

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