Subsecretario de Ambiente dijo que "son frecuentes" las incautaciones de animales exóticos

El presidente Luis Lacalle Pou decidió en las últimas horas que no se sacrifiquen los 300 animales exóticos incautados el pasado 8 y 9 de marzo.

El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla dijo este jueves a Subrayado que se trata de la mejor solución. Las aves fueron hisopadas y todas arrojaron resultados negativos, por lo que no implica un riesgo para el país debido a la gripe aviar. Deberán permanecer en cuarentena.

Cerca de 300 animales entre aves, tortugas y otros reptiles fueron incautados en un operativo realizado por Aduanas, y desde el fin de semana están al cuidado del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Amarilla señaló que los uruguayos tienen que cambiar la cultura ya que este tipo de animales no son mascotas y lo mejor es que estén en su hábitat natural. “Sino hubiera consumidores, capaz que no hubiera tráfico y no hubiera habido este operativo necesario para resolver este problema”, dijo.

Consultado por Subrayado sobre la frecuencia con la que se incautan este tipo de animales, el jerarca aseguró que “son frecuentes”, en ferias urbanas de Montevideo y de otra partes. Unas mil denuncias registra el Ministerio de Ambiente tanto de venta como de caza. “Más allá de multas no tenemos otras herramientas”, explicó.

En el Senado está pronto el proyecto de Delitos Ambientales que según Amarilla, “sería una gran herramienta para la sociedad uruguaya para tratar de disuadir este tipo de prácticas”, apuntó.