RECIBÍ EL NEWSLETTER
El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Sube la temperatura en los próximos días, con máximas por encima de 30º en todo el país

Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura gradual desde este miércoles y en los próximos días, con máximas por encima de 30º en todo el país, y cerca de 40º en le norte. Los detalles.

Temperatura en ascenso. Foto: FocoUy

Temperatura en ascenso. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura gradual desde este miércoles y en los próximos días, con máximas por encima de 30º en todo el país, y cerca de 40º en le norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza templada con cielo ligeramente nublado aún, con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El jueves tendremos una mañana templada a cálida con cielo despejado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa con cielo despejado a ligeramente nublado, en tanto la noche continuará templada.

Temperatura agradable para el fin de semana.
Seguí leyendo

Baja un poco la temperatura y para el fin de semana se anuncia buen tiempo; el informe de Nubel Cisneros

El viernes la mañana estará templada con cielo despejado, en las primeras horas nuevamente se esperan algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable, con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas, promediando la tarde se observará escasa nubosidad en la costa oeste.

Miércoles 21

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 20º

Jueves 22

Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

Viernes 23

Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 37º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

Temas de la nota

Lo más visto

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Te puede interesar

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos
DISCURSO EN DAVOS

Trump dijo que no usará la fuerza para anexar Groenlandia, pero advierte a OTAN: "Pueden decir que sí, o que no y lo recordaremos"
El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
SE VOTÓ POR ESCASA MAYORÍA: 334 a 324

El Parlamento europeo frenó y envió a la justicia el acuerdo recién firmado entre el Mercosur y la Unión Europea
Foto: Subrayado. Archivo.
investigación

Encuentran a dos ancianos muertos en su casa en Maldonado: el hombre con un arma en la mano

Dejá tu comentario