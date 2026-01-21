Sube la temperatura en los próximos días, con máximas por encima de 30º en todo el país

Temperatura en ascenso. Foto: FocoUy

Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura gradual desde este miércoles y en los próximos días, con máximas por encima de 30º en todo el país, y cerca de 40º en le norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza templada con cielo ligeramente nublado aún, con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo despejado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

El jueves tendremos una mañana templada a cálida con cielo despejado, observándose algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá calurosa con cielo despejado a ligeramente nublado, en tanto la noche continuará templada.

El viernes la mañana estará templada con cielo despejado, en las primeras horas nuevamente se esperan algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo estable, con ambiente caluroso y elevadas sensaciones térmicas, promediando la tarde se observará escasa nubosidad en la costa oeste. Miércoles 21 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 35º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 20º Jueves 22 Zona Norte: máxima 38º y mínima 16º Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º Viernes 23 Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º Zona Sur: máxima 37º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

Temas de la nota temperatura