Domingo muy frío: Nubel Cisneros advierte por importante baja de temperatura en la noche

Foto: FocoUy.

Este domingo 17 la mañana comenzó muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, con restos de nubosidad en la costa sureste, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.

En su pronóstico añadió que la tarde continuará fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose un importante descenso de temperatura durante la noche.

Las temperaturas seguirán muy bajas en todo el país.

En el sur también se esperan mínimas muy bajas durante la noche. NORTE:

MÁX.: 18 °C

MÍN.: 6 °C SUR:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 6 °C ESTE:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 6 °C OESTE:

MÁX.: 16 °C

MÍN.: 4 °C ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 14 °C

MÍN.: 9 °C Para el lunes, Cisneros prevé una mañana muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y norte. La tarde seguirá fresca con nubosidad variable y temperaturas muy bajas en la noche.

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