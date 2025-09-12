Sube la producción industrial en julio, pero cae el empleo en el sector

La producción industrial en julio se ubicó 4,2% por encima de la registrada en igual mes del año pasado, informó el INE: Buena parte del aumento se debe a la reactivación de la refinería de ANCAP. Sin considerar la refinería, el aumento es del 2,3%.

En lo que va del año la producción industrial sin refinería avanzó 2,1%. Los principales aumentos de producción se dieron en algunas agroindustrias y especialmente en la producción de concentrados de Pepsico en Zona Franca de Colonia, que subió 12%.

A pesar del aumento en la producción, el empleo industrial cayó 2,9% en julio, respecto al mismo mes del año pasado. En el acumulado anual la caída es de 1,4%. Las caídas más importantes en julio se dieron en la bebida, industria textil, curtiembres e industria química.

