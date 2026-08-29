Sigue subiendo la cantidad de muertos por brutal alud en Nepal y los desaparecidos son cerca de 3.000

El saldo oficial y provisional de muertos en Nepal por el alud del miércoles subió a 675, según un nuevo informe facilitado este sábado por la autoridad de gestión de desastres del país.

El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 fallecidos. En la vecina China, las autoridades dieron cuenta por el momento de siete muertos en la región del Tíbet, con lo que el total de víctimas en ambos países es de 682 muertos.

Además, cerca de 3.000 personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2.426 estaban en Nepal.

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Hasta ahora, las autoridades nepalesas han recuperado más de 600 cadáveres de entre un mar de lodo y escombros que cubren el valle donde el miércoles 26 ocurrió el brutal alud que arrasó con un pueblo entero en medio de las montañas del Himalaya.

Entre los desaparecidos hay cientos de turistas extranjeros, muy numerosos en esta región del Himalaya frecuentada por excursionistas y peregrinos.

Decenas de padres, hijos y amigos acudieron este sábado al cuartel militar de la ciudad de Bidur, donde los equipos de rescate han instalado su centro de operaciones, en busca de noticias sobre algún ser querido.

Frente a las instalaciones, las autoridades colgaron en la cabina de un cajero automático una lista de varias páginas con los nombres de las personas que los rescatistas han logrado localizar y evacuar.