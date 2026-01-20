Sube a 42 fallecidos el balance del accidente de trenes en España; el faltante de una pieza está en el foco

El balance de fallecidos por el accidente entre dos trenes ocurrido en el sur de España el domingo aumentó en uno más, y alcanza ya los 42, informaron este martes las autoridades regionales de Andalucía.

"Durante la tarde se ha localizado una nueva víctima en uno de los vagones Alvia, por lo que la cifra de fallecidos se eleva ya a 42", indicó el gobierno regional de Andalucía en un comunicado emitido en la tarde sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba.

Descartado inicialmente un exceso de velocidad de los dos trenes, que además chocaron en una recta, y un error humano, las explicaciones se buscan ahora en las vías y los trenes.

Seguí leyendo España inicia tres días de luto por el accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos

"El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el lunes el presidente de la compañía Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública RNE.

En particular, una foto de la Guardia Civil en la que se puede ver a los agentes inspeccionando un raíl al que le falta un trozo ha centrado muchas de las especulaciones.

El ministro Puente dijo que era pronto para saber si la ausencia de ese trozo fue "causa o consecuencia" del accidente.

"Roturas de carril hay muchas cuando el tren descarrila (...) y hay una rotura inicial", narró Puente a Onda Cero.

"La cuestión es determinar, y eso en este momento ningún técnico es capaz de asegurarlo ni de afirmarlo siquiera", si "esa rotura es causa o es consecuencia y eso no es menor", sentenció el ministro.

Puente insistió en calificar de "extraño" el siniestro, ocurrido en un tramo de vía recientemente renovado.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó de plano la hipótesis de un sabotaje.

"Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias, cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.

Un sueco que vive en España, Emil Jonsson, narró emocionado a la prensa la experiencia del accidente, tras ser dado de alta del hospital en Córdoba.

"Una mujer estaba inconsciente a mi lado, y yo y otro hombre intentamos ayudarla. Tenía el rostro cubierto de sangre", contó Jonsson a la prensa. Según dijo, telefoneó a su madre desde el tren.

"Todo se rompió en 2-3 segundos", sentenció.

Santiago Salvador, un ciudadano portugués herido en el accidente, explicó en un video en Instagram que la escena del siniestro era "un infierno".

"Salí por mi propio pie", explicó, con el rostro lleno de arañazos y la pierna rota. Es "un milagro estar vivo", apuntó.

En julio de 2013, España ya sufrió una grave tragedia ferroviaria con el descarrilamiento de un tren poco antes de llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos.

FUENTE: AFP