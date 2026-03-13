El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este viernes que "prohibió" la entrada a Brasil de un alto diplomático estadounidense que había pedido visitar en la cárcel al exmandatario Jair Bolsonaro, preso por golpismo.
Lula revoca la visa de un diplomático de EEUU que quería visitar a Bolsonaro
La visa de Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración Trump, fue revocada por "mentiras sobre el propósito de la visita".
Una fuente diplomática brasileña confirmó a la AFP que la visa de Darren Beattie, consejero sobre Brasil del Departamento de Estado de la administración Trump, fue revocada este viernes por "mentiras sobre el propósito de la visita".
"Le prohibí venir a Brasil", dijo Lula durante un acto en Rio de Janeiro.
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"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", afirmó el Departamento de Estado de EE.UU.
La corte suprema le había negado el jueves un permiso para visitar a Bolsonaro.
FUENTE: AFP.
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