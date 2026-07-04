Al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.
Sube a 2.954 el balance de muertos por terremotos en Venezuela
La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros.
Esto implica un alza de 309 muertos y casi 4.000 lesionados con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16.000 personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.
El doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país.
Fuerte réplica en Venezuela este lunes tras el doble terremoto del miércoles; hay cerca de 1.500 muertos
El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.
La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros. Muchos de los damnificados quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.
Caracas también fue golpeada por el sismo con edificios caídos, aunque lejos del nivel de devastación de La Guaira.
FUENTE: AFP
Dejá tu comentario