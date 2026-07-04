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datos del gobierno venezolano

Sube a 2.954 el balance de muertos por terremotos en Venezuela

La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros.

AFP

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Al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

Esto implica un alza de 309 muertos y casi 4.000 lesionados con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16.000 personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.

El doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país.

Foto: AFP. Tarea de rescatistas tras sismos en Venezuela.
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El gobierno no ha informado sobre cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros. Muchos de los damnificados quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.

Caracas también fue golpeada por el sismo con edificios caídos, aunque lejos del nivel de devastación de La Guaira.

FUENTE: AFP

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