Balacera en Tres Cruces: jóvenes de 24 y 25 años heridos por otros dos que bajaron de un auto, dispararon y fugaron en moto

Balearon a dos hombres en Tres Cruces, en la noche de este lunes. Resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.

Sobre las 21:00 horas del lunes, vecinos de las inmediaciones de avenida Italia y Presidente Berro escucharon una balacera. Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 2 concurrió hasta el lugar, desde donde fueron trasladados los dos heridos, de 24 y 25 años. Ambos tienen antecedentes penales. Una de las víctimas relató a la Policía que llegaba a su casa con un amigo cuando sintió la frenada de un auto, desde el que pudo ver descender a una persona y efectuó varios disparos. No quiso hacer la denuncia.

Cámaras de seguridad de la zona permitieron determinar que los autores que bajaron del auto eran dos, apuntaron a dos personas que estaban en el lugar y tras herirles se dieron a la fuga en una moto. El otro vehículo lo dejaron en el lugar; estaba requerido por hurto desde el 14 de octubre, indica información policial a la que accedió Subrayado.

Policía Científica trabajó en la escena y está a cargo la Fiscalía de Flagrancia de 1º Turno.

