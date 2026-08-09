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VÍA REDES SOCIALES

Suárez saludó a Messi por la muerte de su padre: "Desde arriba te va a seguir mirando orgulloso"

El delantero uruguayo escribió un mensaje vía redes sociales con motivo del fallecimiento del padre de su amigo, ocurrido este sábado a las 02.00, según el comunicado del sanatorio centro.

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Luis Suárez envió un sentido mensaje a su amigo Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge, a los 68 años.

"Amigo, te abrazo fuerte a vos y a toda tu gran familia. Tu papá desde arriba te va a seguir mirando orgulloso como lo hizo siempre. Todo mi cariño en estos momentos para la familia Messi. Descansa en paz, Jorge", escribió en Instagram.

El papá del capitán de la selección albiceleste falleció este sábado a las 02:00, informó en un comunicado el sanatorio centro, que aclaró que "por respeto a la privacidad de la familia no se brindarán más detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento".

Jorge Messi fue una figura fundamental durante toda la carrera de su hijo.

Fue su primer entrenador en Los Potreros y su compañero en los duros comienzos en Barcelona, antes de convertirse en su representante y negociar los contratos.

La muerte de Jorge Messi provocó una ola de mensajes de condolencias en el mundo del fútbol.

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