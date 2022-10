Suárez: la emoción en el Parque ante Danubio y la importancia de "cerrar" su vuelta con un título

El ciclo de Luis Suárez como jugador de Nacional esta cada vez más cerca de cerrarse. El delantero tricolor así lo hizo notar cuando salió emocionado del Gran Parque Central en lo que pudo haber sido su último juego en el estadio tricolor. Esto sucederá si el próximo domingo vence a Liverpool y el bolso obtiene el título de campeón uruguayo. De no ser así habrá dos finales más y volverá a pisar el Parque. Este jueves Suárez habló sobre lo que significó para él su salida de la cancha ante el equipo de la curva de Maroñas a los 61 minutos del partido.

"Por eso lo disfruté y lo viví así, y el retirarme como me retiré del partido fue muy emocionante, increíble. Todos los meses que estuve acá el cariño de la gente ha sido espectacular no me puedo quejar para nada, al contrario demasiado agradecido", agregó Suárez en conferencia de prensa consignada por la Sport 890.