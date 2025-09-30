RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL PARLAMENTO

Sturla volvió a marcar posición contra proyecto de eutanasia: "Discrepo radicalmente que se llame 'de muerte digna'

El cardenal concurrió este martes a la comisión de Salud del Senado, donde se trata el proyecto de ley de eutanasia.

STURLA-SOBRE-EUTANASIA

El cardenal Daniel Sturla estuvo en la comisión de Salud del Senado, donde se analiza el proyecto de ley de Eutanasia. Allí, marcó la posición de la iglesia católica, "en defensa de la vida y contraria al proyecto".

"El principal problema de Uruguay para mí, obispo y ciudadano de este país, es un problema espiritual, que tiene que ver con el sentido de la vida y con la desvalorización de la vida humana que se da entre nosotros. Y este proyecto en lugar de contribuir a valorizar la vida, contribuye a pensar que hay vidas descartables y por eso creemos que es fundamentalmente negativo", sostuvo sobre su posición al respecto.

El cardenal expresó que su principal diferencia es con el nombre del proyecto de ley. "Yo discrepo radicalmente que la ley de eutanasia se llame 'de muerte digna' porque eso da una confusión a la gente y entonces cómo clasificamos las otras muertes", dijo y defendió los cuidados paliativos. Considera que es "clave" para que las personas no opten por la eutanasia.

