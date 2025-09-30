Nubel Cisneros prevé jornadas agradables, con mañanas frescas y tardes cálidas. Sigue inestable el norte con probables lluvias.
De fresco a cálido, soleado en el sur, nublado e inestable en el norte; el informe de Nubel Cisneros
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fresca con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniéndose inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.
El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado permaneciendo frio en la noche.
El jueves la mañana estará fresca con cielo algo a parcialmente nublado, observándose en las primeras horas algunas neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, inestabilizándose nuevamente hacia el final del periodo la zona norte.
Martes 30
Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º
Miércoles 1 de octubre
Zona Norte: máxima 25º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 10º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º
Jueves 2
Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º
