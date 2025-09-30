RECIBÍ EL NEWSLETTER
De fresco a cálido, soleado en el sur, nublado e inestable en el norte; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé jornadas agradables, con mañanas frescas y tardes cálidas. Sigue inestable el norte con probables lluvias.

SOLEADO-tiempo-nubel-cisneros-sin-nubes-pronostico

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza fresca con mucha nubosidad en las fronteras norte y noreste, manteniéndose inestable la zona. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la frontera noreste.

El miércoles la mañana comienza fresca con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste. La tarde continuará templada a cálida con cielo parcialmente nublado permaneciendo frio en la noche.

El jueves la mañana estará fresca con cielo algo a parcialmente nublado, observándose en las primeras horas algunas neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo parcialmente nublado a nublado, inestabilizándose nuevamente hacia el final del periodo la zona norte.

Martes 30

Zona Norte: máxima 26º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Miércoles 1 de octubre

Zona Norte: máxima 25º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 12º

Jueves 2

Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 16º

Temas de la nota

