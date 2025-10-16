Sturla habló de "tristeza" por ley de eutanasia y afirmó que "más que nunca necesitamos una cultura del cuidado"

Foto: captura del video de Daniel Sturla que divulgó la iglesia católica en redes sociales.

El cardenal Daniel Sturla se refirió a la "tristeza" en la Iglesia Católica por la aprobación de la ley de eutanasia y lo definió como "un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte".

"Entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento", señaló.

También se refirió a "la gratitud" con las personas "que se la jugaron por defender la vida humana".

"Más que nunca necesitamos una cultura del cuidado, que los cuidados paliativos lleguen realmente a todos y que todos los orientales podamos en caso de enfermedad terminar con alivio de nuestras dolencias y con la posibilidad de ser cuidados con cariño y amor", dijo Sturla. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ICM_uy/status/1978930616692338961&partner=&hide_thread=false Más que nunca, necesitamos construir una cultura del cuidado.

Temas de la nota Sturla

Iglesia Católica