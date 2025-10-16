RECIBÍ EL NEWSLETTER
IGLESIA CATÓLICA

Sturla habló de "tristeza" por ley de eutanasia y afirmó que "más que nunca necesitamos una cultura del cuidado"

"Entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento", señaló el cardenal.

Foto: captura del video de Daniel Sturla que divulgó la iglesia católica en redes sociales.&nbsp;

Foto: captura del video de Daniel Sturla que divulgó la iglesia católica en redes sociales. 

El cardenal Daniel Sturla se refirió a la "tristeza" en la Iglesia Católica por la aprobación de la ley de eutanasia y lo definió como "un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte".

"Entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento", señaló.

También se refirió a "la gratitud" con las personas "que se la jugaron por defender la vida humana".

"Más que nunca necesitamos una cultura del cuidado, que los cuidados paliativos lleguen realmente a todos y que todos los orientales podamos en caso de enfermedad terminar con alivio de nuestras dolencias y con la posibilidad de ser cuidados con cariño y amor", dijo Sturla.

Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

