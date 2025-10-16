El cardenal Daniel Sturla se refirió a la "tristeza" en la Iglesia Católica por la aprobación de la ley de eutanasia y lo definió como "un avance más de eso que él llamaba la cultura de la muerte".
Sturla habló de "tristeza" por ley de eutanasia y afirmó que "más que nunca necesitamos una cultura del cuidado"
"Entre nosotros tenemos distintas concepciones de lo que es la vida, el dolor, el sentido de la vida y cómo aliviar el sufrimiento", señaló el cardenal.
También se refirió a "la gratitud" con las personas "que se la jugaron por defender la vida humana".
"Más que nunca necesitamos una cultura del cuidado, que los cuidados paliativos lleguen realmente a todos y que todos los orientales podamos en caso de enfermedad terminar con alivio de nuestras dolencias y con la posibilidad de ser cuidados con cariño y amor", dijo Sturla.
