"Soy de izquierda y digo: Cuba es una dictadura": Fernando Amado fijó su postura en la interna del Frente Amplio

El diputado del Frente Amplio , Fernando Amado , emitió este miércoles una declaración en la que reivindica su pertenencia a la izquierda y en la que afirma que "Cuba es una dictadura".

Amado sostiene que desde la izquierda latinoamericana, la relación con Cuba "ha estado marcada por la fraternidad, la esperanza, la solidaridad", pero también "por silencios que ya no son sostenibles".

El líder de UNIR pidió respeto por la historia de Cuba como símbolo de dignidad frente al imperialismo y de resistencia ante la injerencia de Estados Unidos, pero "no puede seguir funcionando como un escudo que nos impida ver lo que pasa hoy".

Advierte por una crisis profunda en Cuba, con carencias materiales severas y "un deterioro evidente de las libertades y derechos fundamentales". El legislador oficialista refiere a la "concentración de poder", "ausencia de pluralismo político" y "represión de voces críticas" al régimen cubano. Habla de "detenciones arbitrarias", "persecución de periodistas independientes, artistas y activistas" y "restricciones a la libertad de expresión y de organización".

Asimismo, manifiesta su rechazo al bloqueo a Cuba que el gobierno de Donald Trump ha recrudecido como una política injusta y cruel que castiga a la población de ese país, limitando el acceso a bienes esenciales y condicionando el desarrollo económico. "Pero una cosa no anula la otra", sostiene. "Convertir el bloqueo en explicación total es funcional a la perpetuación de un modelo cerrado y excluyente", agrega.

"Yo no nací en un hogar de izquierda, todo lo contrario. Cuba no formó parte de mi paisaje emocional cuando crecí, como sí sé que sucede con muchos de quienes son mis compañeros. No por eso dejo de entender lo que significa para muchos. Comprendo. Mi crítica reconoce el lugar de dolor que puede también llegar a provocarles. Pero quiero decirles que ese origen al que hago referencia no es el que condiciona lo que pienso; yo no nací en un hogar de izquierda, la elegí por convicción. Mi cuestionamiento no parte desde la externalidad fácil, de quienes hacen de Cuba un blanco de crítica al que no someten a otras dictaduras ni autoritarismos, de los que muchas veces son cómplices. Mi crítica no hace que me sienta menos integrante del proyecto político de izquierda del Frente Amplio, que ha hecho de la democracia un valor irrenunciable; pero unidad no es uniformidad, y creo que para honrar ese compromiso democrático, estas palabras son necesarias", sostiene.

Amado subraya la firmeza y la responsabilidad de "no caer ni en el alineamiento acrítico ni en la condena oportunista". "La salida no vendrá ni del bloqueo ni de la imposición externa, pero tampoco de la inmovilidad del régimen", afirma e insta a la izquierda internacional a "acompañar ese proceso sin romantizar ni callar".