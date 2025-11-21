RECIBÍ EL NEWSLETTER
RECLAMO POR MÁS PRESUPUESTO

Asociaciones de magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios judiciales realizará un paro con movilización el 27

La intergremial que las nuclea manifiesta en un comunicado "su preocupación ante la insuficiente dotación de presupuesto para el Poder Judicial" y apelan a cambios de los senadores durante la votación del proyecto de ley.

La Intergremial de Asociaciones Judiciales, que reúne a magistrados, actuarios, informáticos y funcionarios, resolvió este viernes realizar un paro de actividades para el jueves 27 de noviembre con movilización frente al Parlamento, donde se votará el proyecto de ley de presupuesto quinquenal en el plenario del Senado.

Las asociaciones judiciales manifiestan en un comunicado divulgado este viernes "su preocupación ante la insuficiente dotación de presupuesto para el Poder Judicial", y recuerdan que "todas las agremiaciones hemos planteado ante las distintas instancias parlamentarias la imposibilidad de que el Poder Judicial siga brindando un servicio a la población de forma digna para los usuarios y para sus funcionarios, sin que se asignen las partidas que la Suprema Corte de Justicia solicitó para este presupuesto".

La intergremial, "sin que se hayan avizorado cambios en el mensaje del Poder Ejecutivo", resolvió la realización de medidas conjuntas que culminarán con la movilización con paro de actividades del 27.

"Apelamos a los señores parlamentarios a proponer las instancias efectivas de trabajo con la intergremial judicial para encontrar una solución en la que el Poder Judicial esté en condiciones de dar garantías para que la ciudadanía pueda hacer efectivos sus derechos", concluye el comunicado de la Asociación de Magistrados, la Asociación de Actuarios Judiciales, la Asociación de Informáticos Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales.

