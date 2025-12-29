RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Sospechoso de ser uno de los líderes del Comando Vermelho fue detenido en playa de Río de Janeiro

"Bozo" era uno de los delincuentes buscados en el megaoperativo que realizó la policía en dos favelas de Brasil.

detuvieron-a-lider-do-comando-vermelho-foto-captura-de-video

El delincuente Daniel Rodríguez dos Santos, alias Bozo, estaba en la playa carioca Sao Conrado cuando fue interceptado por las autoridades y esposado en la tarde, informaron medios brasileños.

Era buscado desde octubre, cuando se realizó el megaoperativo en dos favelas y que dejó 122 personas muertas. Bozo huyó de allí y antes de la Justicia de Goiás.

Foto: AFP
Seguí leyendo

Naufragio en Indonesia: encontraron el cuerpo de una niña que es hija de un uruguayo; continúan la búsqueda

Bozo estaba escondido en la comunidad de Rocinha, a cuatro kilómetros de distancia de la playa donde fue detenido.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Policiales

Tres personas deberán declarar en Fiscalía por una golpiza que ocurrió en la playa de Punta del Diablo
parque rodó

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo fue encontrado en playa Ramírez

Te puede interesar

Oddone: Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019 video
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio metodológico era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Policía anunció una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos video
EN TODO EL PAÍS

Policía anunció "una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos"
Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero

Dejá tu comentario