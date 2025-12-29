Sospechoso de ser uno de los líderes del Comando Vermelho fue detenido en playa de Río de Janeiro

La Policía Militar de Río de Janeiro detuvo a un sospechoso de ser uno de los líderes del grupo criminal Comando Vermelho este domingo.
"Bozo" era uno de los delincuentes buscados en el megaoperativo que realizó la policía en dos favelas de Brasil.
El delincuente Daniel Rodríguez dos Santos, alias Bozo, estaba en la playa carioca Sao Conrado cuando fue interceptado por las autoridades y esposado en la tarde, informaron medios brasileños.
Era buscado desde octubre, cuando se realizó el megaoperativo en dos favelas y que dejó 122 personas muertas. Bozo huyó de allí y antes de la Justicia de Goiás.
Bozo estaba escondido en la comunidad de Rocinha, a cuatro kilómetros de distancia de la playa donde fue detenido.
