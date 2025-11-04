RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOS Fauna Marina confirmó que león marino que nació en Piriápolis es hembra: ¿Francisca?

El nacimiento de Francisca, a mediados de octubre, fue un acontecimiento histórico para Uruguay y desde entonces ha acaparado las miradas en redes sociales y en Piriápolis.

La organización SOS Fauna Marina informó este martes que el león marino que nació en la playa de Piriápolis y al que habían bautizado como Francisco (por Piria) es hembra.

En una publicación en redes sociales, contaron que el dato fue confirmado el 27 de octubre y este martes decidieron hacerlo público. Ahora, la leona busca ser bautizada, aunque buena parte de las personas que siguen la historia en redes sociales creen que debería ser Francisca.

"Desde el 27 de octubre ya se había verificado de que se trata de una hembra pero decidimos esperar un poco para dar la noticia. ¿Queres votar que nombre deberíamos darle?", dice el texto.

El nacimiento de la leona, a mediados de octubre, fue un acontecimiento histórico para Uruguay y desde entonces ha acaparado las miradas de quienes acompañan el crecimiento en directo o en las redes sociales.

Desde la organización SOS Fauna Marina siguen apostando a la solidaridad de los usuarios y vecinos de las playas, para respetar el espacio demarcado para Francisca y su mamá (hay quienes la llaman Alma) y que puedan seguir el normal desarrollo, hasta que retornen cada uno al agua.

