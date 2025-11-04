RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUNTA DEPARTAMENTAL

Investigan y aplican protocolo tras agresión física a una edila del Frente Amplio en Tacuarembó

La presidenta del FA de dicho departamento dijo a Subrayado que se pusieron a la orden de la involucrada y que elevaron el caso a las autoridades nacionales de la fuerza política.

La presidenta del FA de dicho departamento, Isabel Rodríguez, dijo a Subrayado que elevaron lo ocurrido a los organismos nacionales del Frente Amplio y que el proceso tendrá un tiempo de reflexión y de análisis para luego tomar las medidas que correspondan.

"Nos pusimos inmediatamente a la orden de la edila involucrada y afectada y lógicamente respetaremos las decisiones que ella tome al respecto y apoyaremos el proceso y los pasos que ella quiera ir desarrollando".

Según Rodríguez, las agresiones tuvieron lugar en el ambulatorio de la Junta Departamental.

La mujer resultó con moretones, por lo que desde el FA Tacuarembó consideran una agresión grave y rechazan todo tipo de conductas de esta índole.

