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En paraguay

Sorteo de grupos de la Copa Libertadores 2026 es este jueves: Francescoli y Godín asisten a la ceremonia

Peñarol y Nacional, que comparten bolillero, expectantes este jueves por su camino en la Copa Libertadores 2026.

Foto: AFP. Copa Libertadores.

Foto: AFP. Copa Libertadores.

La Conmebol realizará este jueves desde las 20:00 horas el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en su sede de Luque, Paraguay. Allí se definirá el camino de los 32 equipos que disputarán el torneo.

La ceremonia contará con presencia uruguaya destacada: Enzo Francescoli y Diego Godín fueron invitados como figuras del fútbol sudamericano y participarán del evento, informó el periodista de Subrayado Martín Charquero.

El sorteo dividirá a los 32 clubes en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Cada equipo jugará seis partidos, tres como local y tres como visitante, en busca de un lugar en los octavos de final.

Foto: Selección Uruguaya en X.
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Uruguay tendrá como representantes a Peñarol y Nacional, ambos ubicados en el bolillero 1 junto a otros equipos como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense, Liga de Quito e Independiente del Valle.

En total participarán equipos de diez países. Argentina y Brasil tendrán seis representantes.

Bolillero 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Bolillero 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

Bolillero 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco (PER).

Bolillero 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Independiente Medellín (COL), Deportes Tolima (COL), Sporting Cristal (PER) y Barcelona (ECU).

Los clubes fueron distribuidos en cuatro bolilleros de ocho equipos cada uno, definidos por los campeones de las copas 2025 y el ranking de Conmebol al 15 de diciembre de ese año. Cada grupo estará conformado por un equipo de cada bolillero.

Tras el sorteo, quedará definido el calendario inicial de la fase de grupos, que comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo.

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