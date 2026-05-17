Brote de ébola en el Congo: militares uruguayos están con medidas preventivas a 500 kilómetros del foco principal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia internacional tras confirmar casos en distintas zonas de República Democrática del Congo. El Ejército aseguró que la base uruguaya está a más de 500 kilómetros del foco principal.

La institución informó este domingo que los militares uruguayos están tomando medidas sanitarias preventivas. Señaló que el foco principal del brote se encuentra en Bunia y que ya fue confirmado un caso en la ciudad de Goma.

Ante esa situación, indicó que “los efectivos militares desplegados en dicho país se encuentran tomando todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios”.

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Además, precisó que la Base “Siempre Presente” ubicada en Goma “está a más de 500 km de distancia del foco principal en Bunia”.

El Ejército también informó que hay dos observadores militares uruguayos desplegados en Fataki, a 70 kilómetros del foco, y en Bunia, aunque aclaró que este último se encuentra actualmente fuera del área de misión.

Según el comunicado, el personal sanitario del contingente uruguayo está capacitado en prevención y detección de enfermedades tropicales y cuenta con monitoreo permanente del Servicio Sanitario del Ejército y del Comando General.

Emergencia internacional

La OMS declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional tras el avance del brote en República Democrática del Congo, donde ya se registraron al menos 88 muertos y 336 casos sospechosos.

La preocupación aumentó luego de que se confirmara un caso en Goma, ciudad controlada por el grupo rebelde M23 y ubicada cerca de la frontera con Ruanda.

El virus del ébola se transmite a través de fluidos corporales y contacto con sangre de personas infectadas que presentan síntomas. La cepa detectada en este brote es la Bundibugyo, para la que actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico, según informó el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba.

La OMS advirtió además que existe incertidumbre sobre la magnitud real del brote y el alcance de su propagación.

Con información de AFP.