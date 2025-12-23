RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sorteo del Gordo de Fin de Año se realiza el martes 30; agencieros perciben un aumento en la compra de billetes

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas indicó que el billete entero tiene un costo de $ 14.000, mientras que el décimo cuesta $ 1.400, mientras que la fracción electrónica cuesta $ 350.

"La venta viene muy bien, estamos un 18%-20% más que el año pasado. Hay buena expectativa de los clientes. Contamos con el acompañamiento de los clientes de todos los años que reservan siempre los billetes", dijo uno de los vendedores.

Además, comentó que están tratando de convencer a aquellos que aún no se decidieron.

Los billetes pueden adquirirse en cualquier agencia de loterías y locales de cobranza. El billete entero tiene un costo de $ 14.000, mientras que el décimo cuesta $ 1.400. La fracción electrónica cuesta $ 350.

El primer premio es de $ 160.000.000, el mismo monto que en las últimas tres ediciones, que equivale a unos USD 4.023.200, aproximadamente.

El segundo premio tiene un valor de $ 10.000.000 y el tercero de $ 4.000.000.

El cuarto y quinto premio son de $ 2.000.000; del sexto al décimo el monto es de $ 800.000; y del undécimo al vigésimo, de $ 400.000.

