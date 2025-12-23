Sortearon y adjudicaron nuevos cupos para la construcción de 750 viviendas cooperativas

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MVOT ) realizó este martes el sorteo de nuevos cupos para la construcción de un total de 750 viviendas cooperativas . Fue el segundo sorteo y este año cerrará con 1.500 cupos sorteados.

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro , expresó su satisfacción por haber concretado el segundo sorteo anual como el cierre de una parte del proceso. "Desde el ministerio, esta es una parte para nosotros de la gestión, pero también hay otra parte muy importante que es acompañar al cooperativismo en todo el año", destacó la jerarca.

Paseyro valoró el trabajo que se ha implementado desde la cartera con las distintas federaciones y con los institutos de asistencia técnica, con los funcionarios del ministerio y en particular de la Dirección Nacional de Vivienda, así como de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en dar respuesta a las inquietudes de las cooperativas.

Las autoridades del MVOT recorrieron todo el país en este primer año, donde mantuvieron reuniones con las cooperativas, y visitaron cooperativas en obras y posobras, en una política de cercanía para un trabajo en conjunto en procura de mejorar la gestión.

El nerviosismo y la ansiedad en la previa, se transformó luego para muchos en alegría de comenzar con una nueva etapa hacia el sueño de la casa propia. Este martes, fue el caso de la cooperativa Coovise Sueños Edificados para 40 familias de Paysandú, la mayoría integrada por madres solteras. También, entre los sorteados estuvo la cooperativa Los Geranios de 42 familias que comenzarán a construir un edificio de 14 o 15 pisos en la zona del Mercado Modelo.

Al inscribirte al sorteo y no salir beneficiado en tres ocasiones, se pasa a la adjudicación directa, algo que este martes pasó y la alegría fue la misma, como el caso de 44 familias de Sayago que en breve podrán comenzar a construir sus viviendas.