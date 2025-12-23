RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DE VIVIENDA

Sortearon y adjudicaron nuevos cupos para la construcción de 750 viviendas cooperativas

El nerviosismo y la ansiedad en la previa, se transformó luego para muchos en alegría de comenzar con una nueva etapa hacia el sueño de la casa propia.

sorteo-cooperativas-espacio-modelo-mvot-diciembre-2025

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizó este martes el sorteo de nuevos cupos para la construcción de un total de 750 viviendas cooperativas. Fue el segundo sorteo y este año cerrará con 1.500 cupos sorteados.

La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, expresó su satisfacción por haber concretado el segundo sorteo anual como el cierre de una parte del proceso. "Desde el ministerio, esta es una parte para nosotros de la gestión, pero también hay otra parte muy importante que es acompañar al cooperativismo en todo el año", destacó la jerarca.

Paseyro valoró el trabajo que se ha implementado desde la cartera con las distintas federaciones y con los institutos de asistencia técnica, con los funcionarios del ministerio y en particular de la Dirección Nacional de Vivienda, así como de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en dar respuesta a las inquietudes de las cooperativas.

sorteo del gordo de fin de ano se realiza el martes 30; agencieros perciben un aumento en la compra de billetes
Seguí leyendo

Sorteo del Gordo de Fin de Año se realiza el martes 30; agencieros perciben un aumento en la compra de billetes

Las autoridades del MVOT recorrieron todo el país en este primer año, donde mantuvieron reuniones con las cooperativas, y visitaron cooperativas en obras y posobras, en una política de cercanía para un trabajo en conjunto en procura de mejorar la gestión.

El nerviosismo y la ansiedad en la previa, se transformó luego para muchos en alegría de comenzar con una nueva etapa hacia el sueño de la casa propia. Este martes, fue el caso de la cooperativa Coovise Sueños Edificados para 40 familias de Paysandú, la mayoría integrada por madres solteras. También, entre los sorteados estuvo la cooperativa Los Geranios de 42 familias que comenzarán a construir un edificio de 14 o 15 pisos en la zona del Mercado Modelo.

Al inscribirte al sorteo y no salir beneficiado en tres ocasiones, se pasa a la adjudicación directa, algo que este martes pasó y la alegría fue la misma, como el caso de 44 familias de Sayago que en breve podrán comenzar a construir sus viviendas.

TESTIMONIOS BENEFICIADOS

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos

Te puede interesar

Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
EDISON Y YUCUTUJA

Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
En lo que va del año, 451 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024 video
DATOS DE UNASEV

En lo que va del año, 451 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024
Banco Central baja medio punto porcentual tasa de interés por menor crecimiento video
EN ZONA DE NEUTRALIDAD

Banco Central baja medio punto porcentual tasa de interés por menor crecimiento

Dejá tu comentario