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director de desarrollo ambiental

"Son muy pocos" contenedores intradomiciliarios robados, aseguró Herou y detalló puntos donde estarán los soterrados

Desde la Intendencia de Montevideo entienden que con los contenedores intradomiciliarios también "se genera comunidad".

contenedores-intradomiciliarios

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, reconoció que el robo de contenedores intradomiciliarios es bajo.

“Tenemos. A través de los grupos de Whatsapp es una vía por la que nos enteramos inmediatamente. Son muy pocos. En barrios que hemos entregado mil y pico o dos mil contenedores, los robos no llegan a diez”, aseguró.

También resaltó que “se genera comunidad con este proceso”.

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Además, adelantó que “están en proceso de compra” los contenedores soterrados en varios puntos de la capital. Estarán instalados en el casco histórico de la Ciudad Vieja, en complejos habitacionales, en el eje de 18 de Julio (aunque aclaró que no sobre esta avenida principal) y en avenida del Libertador.

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