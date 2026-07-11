Entrega de contenedores y composteras a más de 300 familias de Parque Guaraní

Este sábado se entregaron contenedores intradomiciliarios y composteras en el complejo habitacional Parque Guaraní, ubicado en Maroñas, como parte del programa hogares sustentables.

Esta entrega comprende a 333 viviendas y corresponde al retiro de 10 contenedores de la vía pública.

Además de la entrega de estos dispositivos para los residuos mezclados, se colocaron dos lugares para la disposición de los materiales reciclables en Yaguareté esquina Paralela Guaviyú y Urutau esquina Ñacurutú.

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En el Complejo Guaraní los residuos mezclados se recolectarán los días martes y sábados a partir de las 14 horas. Luego serán trasladados al Sitio de Disposición Final donde reciben un tratamiento adecuado.

El director del Departamento de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou brindó una charla explicativa a vecinas y vecinos sobre el uso del nuevo equipamiento y destacó el trabajo previo con reuniones preparatorias en el barrio para ajustar los detalles de la entrega de contenedores y composteras, así como para funcionamiento del nuevo sistema.