"Son investigaciones complejas", dijo Carlos Negro sobre el joven asesinado en la puerta de un centro del Inisa

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este jueves en rueda de prensa sobre el homicidio de un joven de 19 años en la puerta de un centro del Inisa en el barrio Atahualpa.

El joven estaba en un régimen de semilibertad y fue acribillado cuando volvía al centro de reclusión por la noche. Varios disparos impactaron en el portón de entrada, poco antes de que funcionarios fuera a abrirle las puertas.

“La investigación está en curso, son investigaciones complejas por la forma, la modalidad y los sujetos que cometen este tipo de delitos, por lo que confiamos en que esta investigación va a dar resultados”, dijo Negro.

Tanto el sindicato de funcionarios del Inisa como el presidente del directorio de la institución que se encarga de la reclusión de los delincuentes menores de edad, Jaime Saavedra, coinciden en que no hay precedentes de un hecho tan grave, que podría haber derivado en más personas heridas.

Consultado sobre el incremento de los homicidios en el segundo trimestre del año y las medidas que adopta el Ministerio para revertir esta situación, Negro respondió: "Acá no hay una solución de un día para el otro, no hay una bala de plata, no hay soluciones mágicas, acá lo que hay es trabajo y compromiso planificado".