"Son fotos del momento", dijo Delgado sobre encuesta y aseguró que "mitad de gobierno" son períodos críticos

Delgado las definió como "fotos del momento" y aseguró que "mitad de gobierno son los períodos más críticos" porque todavía no se han concretado muchas de las inversiones que generan trabajo. Para el mes de abril habrá una rebaja de impuestos para el sector de la clase media: "impuesto a los sueldos, baja de impuestos a los jubilados y baja de impuestos para las pequeñas y medianas empresas", destacó.

Por otra parte, se refirió a las diferencias con Cabildo Abierto con respecto a la discusión de la reforma de la seguridad social. "Yo creo que acá no hay dos opiniones, estamos todos contestes que es necesaria una reforma de la seguridad social, que se le pueden hacer algunos ajustes, no de financiarla porque me parece que es vaciarla de contenido", dijo. La definió como una reforma "muy equilibrada, muy uruguaya".