"Solo sé que soy inocente, que no toqué nada para mí", dijo Guillermo Besozzi en conferencia de prensa

"Sólo sé que soy inocente, que no toqué nada para mí", dijo y agradeció a su familia: "No es fácil y a veces pienso que tengo que pedirle perdón a mi familia por ser político, al final pienso si vale la pena porque son más las verdes que las maduras”.

El exjerarca comentó que practica la política hace 26 años y que se inició con un padre político que le hizo practicar las mejores costumbres. "Yo no los defraudé, tengan la plena seguridad, ni los voy a defraudar", sostuvo. Además, destacó que siempre ayudó a todas las personas que se lo pidieron, fueran o no de su departamento.

"No saben lo difícil que es tener que explicar a los nietos de 10 años, de 11 años, cuando a uno lo condenan al escarnio público sin ni siquiera haber leído ni mirado de qué se trata todo esto. Nunca pedí nada a cambio de ninguna gestión (...) para mí el valor de todo esto es la honestidad, son los buenos valores. Yo soy incapaz porque mi familia me enseñó eso, ser buena gente", manifestó.

Y agregó: "Yo me puedo equivocar, me equivoco, ni que hablar que me equivoco, yo no soy perfecto ni mi equipo tampoco, pero yo les aseguro que esas imperfecciones pueden ser involuntarias o porque le erramos, pero jamás, pero jamás, sería incapaz porque tengo bien claros los valores de este mundo y de las cosas buenas que hay que hacer, de tocar algo que no es mío".

Besozzi indicó que quienes lo conocen saben que nunca canjeó nada en beneficio propio y que encontró en la política una herramienta formidable para ayudar a la gente. En este sentido, apuntó a aquellos que estando en política hacen el mal y dijo que "se ocupan de intentar hacer el mal a aquellos que intentamos por todos los medios hacer cosas buenas, con errores también".

Y añadió: "Estoy dolido, estoy sentido. Tengo una pulsera, no tengo vergüenza de que tengo una pulsera en la pata, no tengo vergüenza, creo en la Justicia de este país, sigo creyendo en la Justicia de este país, pero le digo a todo el sistema político ojo, ojo que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera hoy, a cualquiera, desde el presidente de la República que no tiene fueros para abajo".

El exjerarca aseguró que será candidato a intendente por Soriano y comento que el Honorable Directorio del Partido Nacional se reúne este lunes para tratar el tema. "Yo estoy a lo que diga el Directorio y las autoridades. Primero la Patria, después el Partido, después el grupo y después estoy yo recién".

Uno de los abogados de Besozzi dijo a Subrayado que tienen plazo hasta el viernes para presentar la apelación y que se reservan la estrategia jurídica. "Estamos convencidos que se revierte la imputación. Estamos en la misma línea de lo que acaba de declarar el intendente", expresó Pablo Vera.