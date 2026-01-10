RECIBÍ EL NEWSLETTER
TAMBIÉN RENOVÓ LUCAS HERNÁNDEZ

"Solamente pensaba en poder quedarme": Matías Arezo firmó su renovación y seguirá una temporada más en Peñarol

El delantero de 23 años expresó su satisfacción por el término de las negociaciones con Gremio. Otro que también renovó fue Lucas Hernández.

arezo-renovación-peñarol

Matías Arezo firmó este sábado la renovación de su contrato con Peñarol, cedido a préstamo desde Gremio de Porto Alegre por una temporada más.

El delantero de 23 años expresó su satisfacción por el término de las negociaciones que le permitieron quedarse un año más en el club aurinegro.

Arezo aseguró que su prioridad era permanecer en Peñarol y que no consideró la posibilidad de analizar otras propuestas profesionales. "Solamente pensaba en poder quedarme, en darle al hincha lo que tanto queremos, en devolver ese cariño que ellos me han dado", dijo en un video difundido por el club tras la firma.

Agradeció el apoyo de los hinchas y "que ellos vean reflejado en mí también esas ganas de estar en el club, de pelearla", destacó.

Otro que también firmó este sábado su renovación con Peñarol fue Lucas Hernández, quien permanecerá una temporada más en el club. "Tres veces campeón Uruguayo, referente del plantel. ¡Seguimos juntos!", destacó el carbonero en X.

