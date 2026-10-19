Reubicaciones, producción y reducción horaria: el martes se firma preacuerdo entre FNC y el sindicato

El preacuerdo entre Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y el sindicato de trabajadores se firmará este martes a las 13 horas, según quedó resuelto en una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El presidente del sindicato de FNC, Bruno Pastorino, indicó que el preacuerdo ya está redactado y abarca tres aspectos.

En primer lugar, establece la relocalización de los trabajadores tras el cierre de la planta industrial de Minas. De los 59 trabajadores de Minas, 28 resolvieron trasladarse a la planta de Montevideo y el resto se acogerá a un mecanismo de retiro incentivado, con prejubilación y jubilación. Pastorino definió como histórico lo acordado en cuanto a las prejubilaciones a partir de los 53 a los 59 años. El acuerdo anterior en FNC era de 58 a 60 años.

Otro aspecto destacado es el referente a la sustitución de la importación y al volumen de producción. "Esta negociación tenía que tener como fin tener industria nacional a corto, mediano y largo plazo", valoró. La idea del sindicato es que las marcas nacionales de FNC sean producidas en su totalidad en Uruguay y comenzar a sustituir parte de los productos importados por la compañía.

Por último, el preacuerdo abarca la reducción de la semana laboral. La firma marcará una reducción de 48 a 40 horas semanales de trabajo. Al respecto, se aplicará un plan piloto durante dos meses en 2027 con 40 horas de trabajo sin pérdida salarial en varios sectores de la empresa.

Se eliminó la reducción de 80 puestos laborales que pretendía la empresa. "Para nosotros termina siendo una excelente negociación y una victoria", dijo Pastorino. La sustitución de la importación por producción local hace inviable la reducción de trabajadores. El sindicalista sostuvo que con el cierre de la planta de Minas, la ecuación de los costos de la empresa hace que sean similares producir en Uruguay que en Argentina y Brasil.

Como parte de la restructura, la empresa había anunciado una inversión de 14 millones de dólares para habilitar una nueva línea de producción de latas en la planta de Montevideo.

Tras la firma del preacuerdo, será sometido a consideración de la asamblea general de trabajadores.