La Justicia imputó al delincuente Luis Fernando Fernández Albín por amenazas a funcionarios y autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), informó Fiscalía.
Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por amenazas a funcionarios y autoridades del INR; su defensa apeló
El delincuente está preso desde fines de 2025 por varios delitos asociados al narcotráfico. La defensa solicitó que la investigación actual sea bajo reserva.
El delito de la formalización es como presunto autor de atentado agravado y no se dispuso medida cautelar, debido a que el delincuente se encuentra recluido desde antes.
La defensa de Fernández Albín apeló a la imputación y pidió la reserva del caso, indicaron desde la Fiscalía.
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En julio, el INR había presentado la denuncia penal contra el hombre. Las amenazas fueron hechas a través de una carta, y motivó además una sanción administrativa por parte del INR. Se trata de “una sanción gravísima, para cuyo cumplimiento fue trasladado a un sector de alta contención y vigilancia”, informó en ese momento el Ministerio del Interior.
Fernández Albín está preso tras haber sido condenado en 2025 a 10 años y tres meses de cárcel por un delito de organización de las actividades de narcotráfico, un delito de contrabando, un delito continuado de lavado de activos, un delito continuado de tráfico de armas de fuego en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego con los signos de identificación suprimidos, todos ellos en régimen de reiteración real.
Es considerado por las autoridades uno de los delincuentes más peligrosos del país, con antecedentes por narcotráfico y protagonista de enfrentamientos con grupos criminales rivales que derivaron en múltiples homicidios.
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