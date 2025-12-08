Un accidente grave entre un auto y una moto le provocó varias fracturas a un joven de 25 años este lunes en Melilla.
Accidente grave entre un auto y una moto en Melilla: joven de 25 años sufrió varias fracturas
El accidente ocurrió este lunes en camino Melilla y Félix Buxareo. El conductor de la moto, de 25 años, sufrió varias fracturas.
El choque ocurrió en camino Melilla y Félix Buxareo, y el conductor de la moto es quien sufrió las heridas graves.
De acuerdo a la información policial primaria obtenida en el lugar por Subrayado, el joven sufrió fractura en codo izquierdo, pierna izquierda, y posiblemente de pelvis. Fue traslado de urgencia a un centro de salud.
