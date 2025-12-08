Accidente grave entre un auto y una moto en Melilla: joven de 25 años sufrió varias fracturas

El lugar del accidente entre el auto y la moto: Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un accidente grave entre un auto y una moto le provocó varias fracturas a un joven de 25 años este lunes en Melilla.

El choque ocurrió en camino Melilla y Félix Buxareo, y el conductor de la moto es quien sufrió las heridas graves.

De acuerdo a la información policial primaria obtenida en el lugar por Subrayado, el joven sufrió fractura en codo izquierdo, pierna izquierda, y posiblemente de pelvis. Fue traslado de urgencia a un centro de salud.

Temas de la nota accidente

auto

moto

Melilla