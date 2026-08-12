Siniestro de tránsito múltiple que involucró un móvil policial dejó a 5 personas lesionadas, en ruta 102

Un siniestro de tránsito múltiple dejó como resultado a varias personas lesionadas este miércoles de noche en ruta 102 y Camino Siete Cerros.

Policía Caminera informó que un automóvil que circulaba por dicha ruta, de este a oeste, pretendió girar a la izquierda en Camino Siete Cerros y fue embestido por un móvil policial.

A su vez el automóvil, que se encontraba detenido para girar a la izquierda, impactó frontalmente contra dos autos que circulaban en sentido contrario hacia el este por la misma ruta.

Información primaria indica que producto del siniestro 5 personas resultaron con lesiones: los 2 ocupantes de los autos particulares, los 2 efectivos policiales, la conductora y acompañante, y el detenido.