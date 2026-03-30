Un siniestro de tránsito múltiple cobró la vida de 5 personas, 2 menores de edad y 3 mayores en el departamento de Florida.
Siniestro de tránsito múltiple en Florida cobró la vida de 5 personas: 2 menores y 3 mayores
Policía Caminera reportó el siniestro de tránsito fatal ocurrido en la noche de este lunes en ruta 56 a la altura del kilómetro 19, próximo a Parada Urioste.
El siniestro fatal ocurrió sobre la hora 21.00 en la ruta 56 a la altura del kilómetro 19, próximo al acceso a Parada Urioste.
Dos vehículos que circulaban por dicha ruta de este a oeste y, por causas a determinar, chocaron por alcance.
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Policía Caminera trabaja en el lugar.
En desarrollo.
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