Siniestro de tránsito múltiple en Florida cobró la vida de 5 personas: 2 menores y 3 mayores

Policía Caminera

Un siniestro de tránsito múltiple cobró la vida de 5 personas, 2 menores de edad y 3 mayores en el departamento de Florida.

El siniestro fatal ocurrió sobre la hora 21.00 en la ruta 56 a la altura del kilómetro 19, próximo al acceso a Parada Urioste.

Dos vehículos que circulaban por dicha ruta de este a oeste y, por causas a determinar, chocaron por alcance.

Policía Caminera trabaja en el lugar. En desarrollo. siniestro-florida-lunes-noche

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