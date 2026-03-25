Florida: un hombre murió tras despistar y chocar contra árboles en ruta 12

Foto: Policía Caminera.

Un hombre murió en la mañana de este miércoles luego de despistar y chocar contra unos árboles el auto que conducía.

El accidente de tránsito fatal ocurrió sobre las diez de la mañana en el kilómetro 14,500 de la ruta 12, en Florida.

El hombre, de quien aún no se tienen detalles, circulaba hacia el oeste y era el único ocupante del vehículo, señaló la Policía Caminera. Y agregó que, de momento, las causas están por determinarse.

Caminera, al momento, no ha brindado más información. La ruta 12 atraviesa el sur del país, conectando Nueva Palmira (Colonia) con la Ruta Interbalnearia en Maldonado. Recorre los departamentos de Colonia, Flores, Soriano, Florida, Canelones, Lavalleja y Maldonado.

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