Un hombre murió en la mañana de este miércoles luego de despistar y chocar contra unos árboles el auto que conducía.
Florida: un hombre murió tras despistar y chocar contra árboles en ruta 12
El accidente de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este miércoles en el kilómetro 14,500 de la ruta 12.
El accidente de tránsito fatal ocurrió sobre las diez de la mañana en el kilómetro 14,500 de la ruta 12, en Florida.
El hombre, de quien aún no se tienen detalles, circulaba hacia el oeste y era el único ocupante del vehículo, señaló la Policía Caminera. Y agregó que, de momento, las causas están por determinarse.
Seguí leyendo
Peñarol visita a Boston River en Florida con la chance de seguir en la cima del Apertura
Caminera, al momento, no ha brindado más información.
La ruta 12 atraviesa el sur del país, conectando Nueva Palmira (Colonia) con la Ruta Interbalnearia en Maldonado. Recorre los departamentos de Colonia, Flores, Soriano, Florida, Canelones, Lavalleja y Maldonado.
Lo más visto
Economía
Aumenta más de 1 peso el precio de la leche fresca desde el viernes
EN BAYGORRIA
Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD 200 para financiar nueva planta de energía solar
Tras video viral
Denunciarán penalmente a maestra de la Escuela 199 por maltrato a alumnos
decisión
Muere la propuesta de un túnel por 18 de Julio
Repercusiones
Dejá tu comentario