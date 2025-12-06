Siniestro entre moto y camión en la ruta 101 dejó como saldo una persona fallecida

En la ruta 101 km 32.500, en Canelones, ocurrió un siniestro entre un camión y una moto por causas que aún se desconocen.

El hecho ocurrió este sábado cerca de las 15:30 horas cuando el birrodado impactó de manera frontolateral con el camión.

El motociclista fue el único lesionado y fue trasladado al nosocomio más cercano donde se constató su fallecimiento.

