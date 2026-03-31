Siniestro fatal en Florida: permanece detenido el conductor que chocó por alcance el auto de la familia fallecida

El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.

La quinta persona que viajaba con la familia fallecida en un siniestro en Florida continúa en estado grave. El hombre de 42 años tuvo varios politraumatismos y permanece en CTI.

El conductor del otro vehículo, un hombre de 48 años que fue quien chocó por alcance el auto de la familia, está detenido y ante Fiscalía. Se solicitaron pericias técnicas por parte de las autoridades.

El vocero de Policía Caminera Belso Rodríguez aseguró que en el choque hay “indicios de una alta velocidad de desplazamiento”. El jerarca policial se refiere de esta forma a la camioneta que chocó de atrás al auto en el que viajaba la familia, en el kilómetro 19 de la ruta 56.

“Lo que sí quedó demostrado es que fue un colisión de suma violencia”, dijo Rodríguez en lugar del accidente a Subrayado, y agregó: “Lo que es la violencia del impacto y la deformación del vehículo más liviano, en este caso el automóvil, bueno, podría dar indicios sí de una alta velocidad de desplazamiento, pero eso es ya para el peritaje de Policía Científica”.

Las víctimas fatales del siniestro son un niño de 2 años y una niña 9 años, y dos adultos, una mujer de 28 años y un hombre de 32.