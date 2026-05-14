Siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento

Dos hombres se trasladaban en moto cuando se les reventó el neumático, causando un siniestro fatal, informó Policía Caminera.

Ambos ocupantes cayeron al pavimento, el conductor fue trasladado herido y el acompañante murió en el lugar.

Ocurrió en la ruta 81, en Los Arenales, departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 60,5. Fue a las 18:24 de este jueves.

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