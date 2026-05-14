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EN LOS ARENALES

Siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento

El siniestro ocurrió a las 18:24 horas en el departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 60,5 de la ruta 81.

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Dos hombres se trasladaban en moto cuando se les reventó el neumático, causando un siniestro fatal, informó Policía Caminera.

Ambos ocupantes cayeron al pavimento, el conductor fue trasladado herido y el acompañante murió en el lugar.

Ocurrió en la ruta 81, en Los Arenales, departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 60,5. Fue a las 18:24 de este jueves.

Foto: Subrayado.
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