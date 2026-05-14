Dos hombres se trasladaban en moto cuando se les reventó el neumático, causando un siniestro fatal, informó Policía Caminera.
Siniestro fatal: dos hombres viajaban en una moto cuando reventó un neumático y cayeron al pavimento
El siniestro ocurrió a las 18:24 horas en el departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 60,5 de la ruta 81.
Ambos ocupantes cayeron al pavimento, el conductor fue trasladado herido y el acompañante murió en el lugar.
Ocurrió en la ruta 81, en Los Arenales, departamento de Canelones, a la altura del kilómetro 60,5. Fue a las 18:24 de este jueves.
Seguí leyendo
Motociclista de 31 años murió tras chocar contra un auto en Camino Bajo de la Petisa y Camino Methol
Temas de la nota
Lo más visto
FENÓMENO METEOROLÓGICO
Niño Godzilla: el fenómeno "muy potente" que llega con "eventos severos" de lluvias y tormentas
MONTEVIDEO
Nueva filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente
En piedras blancas
Una niña de 11 años fue detenida por robar en un supermercado y golpear a los guardias
MINISTRO DE ECONOMÍA EN ADM
Gobierno revisa incentivos en impuestos para compra de vehículos eléctricos, pero con "tiempo de adaptación", dijo Oddone
Kilómetro 252 de ruta 5
Dejá tu comentario