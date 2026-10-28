Siniestro fatal de aeronaves: pilotos con "experiencia" estaban "entrenando para un evento", dijo integrante del aeródromo

El hombre que murió este miércoles por un siniestro entre aviones se llamaba Daniel Ubillos (58) y era el dueño del aeródromo donde se hacían prácticas de acrobacia.

"Su aeronave se precipitó a tierra en una zona de monte situada a unos dos kilómetros al norte del aeródromo local. Posteriormente, tras las tareas de búsqueda en el área, fue localizado sin vida el cuerpo de su piloto, un hombre de 58 años de edad", señaló la Jefatura de Canelones.

Javier Durán, parte del equipo del aeródromo Green, habló sobre el hecho. “Es el fallecimiento de una persona muy querida para nosotros, para todo el equipo. Es algo que nos duele mucho”, sostuvo sobre lo que significó para ellos.

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También detalló que los pilotos estaban practicando para un evento que tenían este fin de semana en Colonia y aseguró que ambos pilotos eran experimentados. Ubillos, el fallecido, es piloto retirado de la Fuerza Aérea Uruguaya. "El otro joven que estaba en la otra aeronave, también con mucha experiencia en la vía civil”, sostuvo sobre el piloto de 32 años que pudo realizar el aterrizaje de emergencia tras el choque.

“Hacían un vuelo de formación, estaban entrenando para un evento que iba a haber próximamente, con el resultado de lo anunciado”, dijo Durán. Presumen que fue “un toque entre ellos mismos” lo que ocasionó el siniestro. La Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civiles la que va a determinar las circunstancias, aclaró.

“La otra aeronave logró aterrizar, pero el CR, que comandaba Daniel Ubillos, no logra incorporarse para realizar un aterrizaje de emergencia”.

Sostuvo que las maniobras que realizaban los pilotos “no son arriesgadas”, que “no básicas pero más restringidas” y que "las aeronaves están preparadas para esas maniobras”.

“Ellos entrenan constantemente, se están formando, más allá de que son experimentados, siempre hay una formación, adecúan las maniobras, el conocimiento de la aeronave y preparando que esté todo en condiciones”, agregó.

El piloto que pudo aterrizar “no presenta ninguna lesión”, en principio.

EL HECHO

Un accidente aéreo en Guazuvirá, Canelones, dejó un hombre de 58 años muerto, confirmaron fuentes a Subrayado.

El choque ocurrió en el mediodía de este miércoles mientras dos aviones privados de pequeño porte hacían entrenamiento de acrobacias. Una de las aeronaves hizo un aterrizaje de emergencia, mientras que la otra se precipitó en una zona de monte y murió su único ocupante.

El hombre, retirado de la Fuerza Aérea, pilotaba un avión modelo Rihn DR-109, matrícula CX-FLG. Integraba un equipo de acrobacias aéreas y fue el fundador del Aeródromo Green, ubicado en Guazuvirá.

En tanto, el hombre de 32 años que iba a bordo de la aeronave que logró aterrizar de forma forzosa se encuentra ileso, en shock y fue quien dio aviso de lo ocurrido.

Fiscalía de 1º Turno de Atlántida está a cargo del hecho.