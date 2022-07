El paro afecta a la educación pública y no a la privada, cuyos sindicatos se suman luego a la movilización, dijo Camila Menchaca (ADES) al programa Arriba Gente de canal 10.

“Los docentes y las docentes sentimos que se está intentando imponer de manera inconsulta una reforma educativa que en vez de utilizar los canales correctos de participación, que son las ATD y la negociación colectiva, está buscando otros mecanismos para legitimarse que desde nuestra perspectiva no son correctas”, dijo Menchaca.

“El presupuesto sigue siendo insuficiente. No tenemos garantías de que no vaya a haber recortes de grupos y horas, y no hay incremento presupuestal para la Universidad de la República”, agregó la dirigente sindical.