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SINDICATOS DE INISA E INAU

Sindicatos piden modificar normativa: que mayores que cumplen condenas en cárceles no vuelvan al Inisa

El presidente del sindicato de Inau, José Lorenzo López, dijo que en los últimos meses han venido sucediendo varios hechos complejos debido a este tema.

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Los sindicatos del Instituto del Niño y el Adolescente y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente piden que se modifique la actual normativa y se impida que personas mayores de edad que cumplen condenas en centros de adultos, vuelvan al Inisa.

El presidente del sindicato del Inau, José Lorenzo López, dijo que en el Inisa han venido sucediendo en los últimos meses varios hechos complejos.

"Muchas de estas cosas suceden en función de una situación que cada día se torna más compleja que es la permanencia de jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad, que han pasado por la Justicia de adultos, que han llegado a estar presos en las cárceles de adultos y que después la Justicia entiende que tienen que volver a los servicios del Inisa a pagar la condena que le quedó de menor de edad", explicó.

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Y agregó: "Hace algunos meses atrás tuvimos la situación de un motín con toma de rehenes. Posteriormente, tuvimos el asesinato de un joven en la puerta de uno de los centros del Inisa, después tuvimos una agresión brutal a un compañero que terminó intervenido quirúrgicamente. Ahora esta fuga".

Agustín Cuello, de 20 años, se fugó en la madrugada del pasado martes de las dependencias del Inisa, ubicadas en la avenida José Belloni. Al momento continúa prófugo y viene siendo buscado por la Policía.

Estaba internado allí por haber cometido varios homicidios, entre ellos el del policía Joel Rodríguez el año pasado y otro ocurrido antes en La Cruz de Carrasco.

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