Según datos de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, entre 2015 y 2025 fueron asesinados 21 menores en contextos de violencia vicaria, en todo el país.

La directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia (Sipiav), María Elena Mizrahi, dijo que el primer caso se dio en 2016 y que recién se ha podido conceptualizar y entender que se trata de una violencia distinta a la de género.

"Es nada menos contra los niños, pero en alguna medida es para perjudicar a la madre. Es más, nos ha pasado que esta violencia se ejerció el día del cumpleaños de las madres", comentó.

Y agregó: "La violencia vicaria es como un estadio superior en la medida de que las medidas de protección hacia las mujeres, las tobilleras, el tema de las denuncias de políticas de género, muchas veces son capaces de proteger a la mujer. A partir de ahí es que se toma otro camino para lastimarlas".

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