Es la última Rendición de Cuentas que admite un aumento presupuestal, en la siguiente se debe repetir.

“Creemos que hay que inyectar presupuesto inmediatamente, pero para las necesidades reales del sistema. Tenemos diversas inequidades salariales que hay que atender. También el salario general habría que plantearse elementos”, reclamó, sobre lo que agregó que hay “trabajadores a los que no se les paga la integridad del salario o que no tiene equiparación salarial a igual función", y en ese sentido dijo que no se cumplen “aspectos del convenio colectivo”.

“Lo que nosotros queremos establecer en este espacio es que el presupuesto educativo no implica solo el salario. Implica una cantidad de componentes que hacen a las condiciones de aprendizaje y que han afectado en los últimos tiempos, por ejemplo, la cantidad de estudiantes por grupo. Ese ajuste de 150 millones de dólares en la masa salarial, que efectivamente está comprobado por números de la propia ANEP, lo que termina haciendo es afectando las condiciones de trabajo, pero también las condiciones de aprendizaje”, remarcó.

Asimismo, señaló que hay preocupación de la negociación a nivel de la Universidad y que también llegan reclamos desde la educación privada.

“¿Vamos a volcar los recursos del sistema educativo para una campaña electoral personal, de un protagonista como Robert Silva o lo vamos a volcar realmente para la necesidad del sistema? Es eso lo que hay que debatir”, agregó.