Sindicatos de la Enseñanza levantan paro previsto para este martes en Institutos de Formación Docente

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación indicó que luego de la reunión de la Mesa Representativa Nacional de este lunes resolvieron levantar el paro previsto para este martes en los Institutos de Formación Docente.

En la resolución destacaron que exigirán nuevamente la anulación del segundo componente de la resolución 3009 (octubre 2025) y de la resolución de la virtualidad (11 de setiembre de 2026) y que realizarán un paro de 24 horas en caso de que quede sin efecto la suspensión de la virtualidad a efectivizarse en forma inmediata. "Ese día realizar Mesa Representativa con orden del día", agregan.

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En el marco del conflicto, el comunicado expresa: "1. Que vista la resolución de suspensión del pasaje a la virtualidad de cursos, se sigue sosteniendo la posición de solicitud de anulación del acta nº3 Resolución 1 del 11 de setiembre. Recordar al Codicen que no es procedente resolver unilateralmente sobre asuntos qué refieren al trabajo docente, requiere siempre pasar a ámbitos de negociación colectiva. 2. Que se entiende qué en las próximas horas se abre un espacio de negociación con nuestro sindicato y los estudiantes con Codicen y CFE. 3. Que seguimos reivindicando nuestro rechazo al segundo componente de la resolución 3009 de Codicen".

Este lunes al mediodía, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, anunció que decidieron dejar en suspenso la modalidad de clases virtuales en los institutos de formación docente, tras el paro de 48 horas (lunes y martes) que resolvieron aplicar los sindicatos de la enseñanza.

Caggiani dijo en rueda de prensa que “se suspende el pasaje a la virtualidad para reunirse con la coordinadora de sindicatos”.

La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza había resuelto el domingo iniciar dos días de paro en los Institutos Normales, al Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los Institutos de Formación Docente en general.

La ANEP había resuelto pasar al sistema de clases virtuales, a distancia, debido a la ocupación que lleva semanas en varios Institutos de Formación Docentes, como en Magisterio.