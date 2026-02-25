Sindicato de Industriales analizan reunirse con Orsi, ante preocupación por cierres de empresas y acuerdo Mercosur-UE

La Confederación de Sindicatos Industriales analiza solicitar una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para plantear la situación que vive el sector. Hay preocupación por el aumento de empresas que han anunciado despidos y envíos al seguro de desempleo.

"Estamos muy preocupados y por eso en estos días queremos utilizar esta cuestión que se está discutiendo del famoso TLC con la Unión Europea para hablar de planificación industrial, con una pata territorial, porque cuando hablamos de Paysandú, ciudad industrial, cuando hablamos de Colonia lo mismo, ciudad, departamento, también lo mismo. Por tanto estamos muy preocupados", dijo Dárdano. "Lo que más nos preocupa es cómo miramos el futuro", remarcó el dirigente Danilo Dárdanos.

Dárdano se mostró a favor del proyecto de ley para que empresas notifiquen con anticipación los despidos.

El sindicalista fue critico con el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea porque entiende que afectará directamente al sector al no establecerse una política clara de desarrollo nacional.

"En la industria manufacturera vamos a tener impactos negativos. Si no logramos por ejemplo mejorar la letra chica, en el caso de las salvaguardias, y además, precisamos planificar, porque si después nos siguen cerrando fábricas estamos en problemas", añadió.

Por otra parte, Dárdano aseguró que el sector viene teniendo problemas desde hace una década.