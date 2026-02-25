RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENCIA

Sindicato de Industriales analizan reunirse con Orsi, ante preocupación por cierres de empresas y acuerdo Mercosur-UE

El dirigente de los sindicatos industriales se mostró a favor del proyecto para que las empresas notifiquen despidos antes.

danilo-dardanos

La Confederación de Sindicatos Industriales analiza solicitar una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, para plantear la situación que vive el sector. Hay preocupación por el aumento de empresas que han anunciado despidos y envíos al seguro de desempleo.

"Estamos muy preocupados y por eso en estos días queremos utilizar esta cuestión que se está discutiendo del famoso TLC con la Unión Europea para hablar de planificación industrial, con una pata territorial, porque cuando hablamos de Paysandú, ciudad industrial, cuando hablamos de Colonia lo mismo, ciudad, departamento, también lo mismo. Por tanto estamos muy preocupados", dijo Dárdano. "Lo que más nos preocupa es cómo miramos el futuro", remarcó el dirigente Danilo Dárdanos.

Dárdano se mostró a favor del proyecto de ley para que empresas notifiquen con anticipación los despidos.

municipio ch pide reunion con ministro negro ante aumento de personas en calle: hay un problema de convivencia, dijo alcaldesa
Seguí leyendo

Municipio CH pide reunión con ministro Negro ante aumento de personas en calle: "Hay un problema de convivencia", dijo alcaldesa

El sindicalista fue critico con el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea porque entiende que afectará directamente al sector al no establecerse una política clara de desarrollo nacional.

"En la industria manufacturera vamos a tener impactos negativos. Si no logramos por ejemplo mejorar la letra chica, en el caso de las salvaguardias, y además, precisamos planificar, porque si después nos siguen cerrando fábricas estamos en problemas", añadió.

Por otra parte, Dárdano aseguró que el sector viene teniendo problemas desde hace una década.

SINDICATO INDUSTRIALES PANORAMA DOS

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario