Sindicatos de funcionarios municipales pidieron a Orsi gestiones por despidos en Salto y ley de ingresos a las Intendencias

Orsi con el sindicato de funcionarios municipales, en la reunión en Torre Ejecutiva. Imágenes: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi recibió este martes de mañana en Torre Ejecutiva al presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala y a una delegación del sindicato de funcionarios municipales , entre ellos de Adeom Montevideo y Adeom Salto.

Entre los temas de conversación de los dirigentes sindicales con el mandatario se destacan los casi 300 despidos en la Intendencia de Salto, y el recorte de horas extras en la Intendencia de Montevideo, así como la situación general de las Intendencias, con problemas presupuestales en mayor o menor medida, y el proyecto de ley de ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales.

La situación en Salto y en Montevideo llevó a los sindicatos a declararse en conflicto y a tomar medidas. En el caso de Montevideo, los inspectores de tránsito - por ejemplo - decidieron no hacer horas extras durante el pasado fin de semana del Patrimonio.

Además, el sindicato de municipales (Adeom Montevideo) aseguró que los servicios de la comuna se verán resentidos por el recorte de horas extras, y denuncia una rebaja salarial en los hechos tras las medida de ahorro que aplica el intendente Mario Bergara (Frente Amplio).

Por su parte, el sindicato de municipales de Salto rechaza el despido de 290 funcionarios que resolvió el intendente Carlos Albisu (Partido Nacional, Coalición Republicana).

Tras la reunión y en rueda de prensa, Marcelo Abdala dijo que le plantearon al presidente Orsi la necesidad de que las Intendencias “respeten la negociación colectiva y los convenios.

La delegación sindical le dejó varias propuestas al respecto al presidente y al ministro de Trabajo Juan Castillo, para que sean planteadas por el Poder Ejecutivo a las Intendencias.

Por su parte Silvia Tejera, presidenta de Adeom Montevideo (pero que fue a la reunión como integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT) dijo que el nuevo proyecto de ley de ingreso de funcionarios a las Intendencias, que discute el Parlamento, “es peor que el anterior”.

También planteó que las personas que ingresaron a trabajar a las Intendencias con el Programa Uruguay Impulsa (ex jornales solidarios) realizan tareas permanentes que antes hacían funcionarios municipales, algunos de los que fueron cesados, denunció.

A su turno, el presidente de Adeom Salto, Juan Carlos Gómez, adelantó que denunciarán ante la Inspección General del Trabajo (del Ministerio) el despido de los 292 funcionarios de la Intendencia de Salto.

“Habiendo ley y convenio colectivo se violaron todas las normas”, dijo Gómez, y reclamó el reintegro de esos trabajadores.

“Que la negociación colectiva sea en todas las Intendencias. Esto es la desregulación total y un retroceso enorme en las condiciones de trabajo”, aseguró.

“La autonomía que tienen las Intendencias de ninguna manera permite desconocer y violar las leyes, como la de negociación colectiva”, agregó Gómez.

Noticia en desarrollo.