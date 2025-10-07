Una delegación del sindicato de trabajadores de Conaprole y de la Federación de Trabajadores la Industrial Láctea se reunió con el presidente Orsi este martes al mediodía en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno). De la reunión también participó el ministro de Trabajo Juan Castillo.
Sindicato de Conaprole y de la industria láctea se reunieron con Orsi por cierre de planta en Rivera y conflictos en el sector
El tema de conversación fue el conflicto particular en Conaprole por el cierre de la planta de Rivera, y la situación general de la industria láctea con el cierre de varias empresas del sector.
Enrique Méndez, dirigente de la Federación, anunció que en las próximas horas se inicia una negociación con Conaprole con el objetivo de reabrir parte de la planta en Rivera, primero, y al menos por el momento, como centro de distribución regional.
Méndez aseguró en rueda de prensa que Conaprole es una empresa que tiene ganancias y que por eso no se justifica - a su entender - el cierre de la planta en Rivera.
