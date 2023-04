Sindicato de UTU está de paro todo el lunes y anuncia más medidas para los próximos días

“De acuerdo a la no negociación, claramente las medidas se van a agravar. Como trabajadores organizados, ante la no respuesta y la no negociación colectiva, no nos queda otra que seguir con las medidas sindicales”, anunció Borges.

Por lo pronto AFUTU continuará de paro este martes en el marco del paro general que resolvió el PIT-CNT en rechazo a la reforma jubilatoria que por estas horas se vota en el Plenario de la Cámara de Diputados.

A partir del miércoles se resolverán otras medidas sindicales que se comunicarán en su momento.