Sindicato de transportistas se moviliza y hace cortes en la entrada de los camiones al puerto de Montevideo

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) realiza una movilización en la mañana de este martes, con cortes intermitentes en el ingreso de camiones al puerto de Montevideo . La medida afecta el normal desarrollo de la operativa.

El dirigente Juan Dorado informó al programa Arriba gente de Canal 10 que mantendrán una reunión con representantes del gobierno en horas de la mañana, esperando que haya "una propuesta de acercamiento", es decir, "certezas para seguir la negociación" con la empresa.

Afirmó que el trabajador despedido formaba parte de la dirigencia del sindicato , en el área de salud y seguridad. Oriundo de Fray Bentos, trabajaba para Montes del Plata y UPM. "Lo despidieron por un siniestro que ocurrió. La empresa le atribuye la responsabilidad y nosotros entendemos que fue un accidente por una falla mecánica, que ocurren. Tenemos documentación de eso", expresó el sindicalista.

Seguí leyendo Sindicato de TCP analiza nueva propuesta en el conflicto: "De a poco nos vamos acercando", dijo dirigente

Dorado señaló que los despidos han sido reiterativos, sobre todo de directivos o delegados sindicales. "Estamos defendiendo la fuente de trabajo", agregó, en referencia a la medida de lucha.

Dependiendo de lo que surja de la reunión con representantes del gobierno, los transportistas sindicalziados mantendrán, aumentarán o desactivarán la medida de protesta.