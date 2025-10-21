RECIBÍ EL NEWSLETTER
entrada al puerto afectada

Sindicato de transportistas se moviliza y hace cortes en la entrada de los camiones al puerto de Montevideo

El sindicato del transporte de carga se moviliza por el despido de un trabajador —dirigente sindical— y hace cortes intermitentes en la entrada al puerto de Montevideo, generando afectaciones.

Tras reunión con autoridades, los transportistas evaluarán si mantienen medida de lucha.

corte-transito-camiones-acceso-al-puerto-sindicato

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) realiza una movilización en la mañana de este martes, con cortes intermitentes en el ingreso de camiones al puerto de Montevideo. La medida afecta el normal desarrollo de la operativa.

El dirigente Juan Dorado informó al programa Arriba gente de Canal 10 que mantendrán una reunión con representantes del gobierno en horas de la mañana, esperando que haya "una propuesta de acercamiento", es decir, "certezas para seguir la negociación" con la empresa.

Afirmó que el trabajador despedido formaba parte de la dirigencia del sindicato, en el área de salud y seguridad. Oriundo de Fray Bentos, trabajaba para Montes del Plata y UPM. "Lo despidieron por un siniestro que ocurrió. La empresa le atribuye la responsabilidad y nosotros entendemos que fue un accidente por una falla mecánica, que ocurren. Tenemos documentación de eso", expresó el sindicalista.

sindicato de tcp analiza nueva propuesta en el conflicto: de a poco nos vamos acercando, dijo dirigente
Seguí leyendo

Sindicato de TCP analiza nueva propuesta en el conflicto: "De a poco nos vamos acercando", dijo dirigente

Dorado señaló que los despidos han sido reiterativos, sobre todo de directivos o delegados sindicales. "Estamos defendiendo la fuente de trabajo", agregó, en referencia a la medida de lucha.

Dependiendo de lo que surja de la reunión con representantes del gobierno, los transportistas sindicalziados mantendrán, aumentarán o desactivarán la medida de protesta.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS

Bancos privados cambiarán su horario de 13 a 17 y atenderán desde la mañana a partir de diciembre
MUNICIPIOS DE MONTEVIDEO

"Vamos alrededor de 40 retiradas y las estamos vigilando de cerca", dijo Antía sobre combate a picudo rojo en el CH
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado
MALDONADO

Brasileño fue imputado por estafa a comercios con tarjeta: el POS aprobaba la compra pero luego no figuraba pago
SALTO

Intentó sacar una colmena de abejas de su casa con un cartón prendido fuego y causó un incendio; resultó lesionado

Te puede interesar

Indignación y rebeldía, eso siente el ministro Carlos Negro por el homicidio del delivery en Villa Española video
MINISTRO DEL INTERIOR

"Indignación" y "rebeldía", eso siente el ministro Carlos Negro por el homicidio del delivery en Villa Española
Presidente Orsi en Colonia, este martes.  video
POLÍTICA DE SEGURIDAD

Orsi habló de "éxitos y fracasos" del gobierno de Lacalle Pou en seguridad, y agregó: "A nosotros nos va a pasar lo mismo"
Jackie Rodríguez Stratta en Subrayado.  video
UN COMPAÑERO ENTRAÑABLE

Falleció Jackie Rodríguez Stratta, histórico periodista de cine y espectáculos de Canal 10 y Subrayado

Dejá tu comentario